Plácido Domingo responde a las declaraciones "lesivas" de la soprano Luz del Alba: "Son comportamientos peligrosos"

Del Alba, quien ya anteriormente fue uno de los nombres que acusó a Domingo de acoso sexual , ha asegurado una entrevista en el diario italiano 'La Repubblica' recogida por Europa Press que los actos del cantante español hacia ella no sólo eran "insinuaciones, sino también violencia" . "Lo peor de todo era su abuso de poder: era mi jefe y me avergonzaba por él", ha lamentado.

Quiere aclarar la situación en España

Por otro lado, el tenor ha asegurado que tiene "la esperanza" de volver a actuar en España "pronto" y, pese a que reconoce no tener abierto todavía ningún diálogo con instituciones españolas, afirma que le gustaría "aclarar personalmente" su situación con ellas tras las acusaciones de acoso sexual recibidas hace meses.

"En mi corazón tengo la esperanza de volver a actuar en España pronto , pero no puedo negar que pensar en mi Madrid me llena de nostalgia y pena en este momento", ha señalado en una entrevista con Europa Press el cantante.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes , ya explicó en una entrevista con Europa Press a principios del mes de agosto, que la decisión de no actuar en teatros del INAEM se tomó porque el tenor cometió "actos graves" y los admitió.

Domingo ha insistido en que "jamás ha abusado ni obstaculizado la carrera de nadie" y lamenta que desde la prensa americana se hayan escrito "las cosas como se ha querido". "Yo me disculpé si había ofendido a alguien, pero yo en ningún momento me he declarado culpable de haber abusado de nadie o de haberle obstruido la carrera a nadie", ha señalado.