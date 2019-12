Un plátano pegado a una pared con cinta aislante, vendido por más de 100.000 euros

De la frutería a una feria de arte estadounidense. Un plátano real pegado a una pared con cinta aislante es la nueva obra de Maurizio Cattelan , el mismo que forjó un inodoro de 18 quilates ; un escultor que no tiene pudor por traspasar las normas y que incluso se atrevió a aplastar a Juan Pablo II con un meteorito en una de sus célebres obras.

Ahora, la nueva obra del artista italiano no deja de causar sorpresa e incredulidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya se han vendido dos réplicas de ese plátano pegado con cinta adhesiva por más de 100.000 euros, nada más y nada menos. El original, por su parte, no deja de subir su precio, y el tiempo devora las posibilidades de que no madure y pierda su color.