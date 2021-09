El homenaje cancelado a Álex Casademunt termina en polémica: los 'triunfitos' querían cobrar su caché

La reacción de la familia no se hizo esperar. Rosa, la madre de Alex, explicaba que la decisión de suspender definitivamente el concierto había sido de la familia. "Supongo que no han hecho la publicidad suficiente y no se han vendido las entradas que pretendían. Nos han propuesto cancelarlo y volver a poner otra fecha, pero nosotros no hemos querido. Para nosotros ya era duro, así que no queremos que lo sea aún más”, comentaba. Poco después la familia confirmaba que habían decidido hacer un homenaje alternativo, por su cuenta y "gratuito" para todo aquel que quiera asistir. "El que quiera venir, que venga", añadía.