Ahora que ha terminado el rodaje de Spirited junto a Will Ferrerll, Ryan Reynolds ha decidido pedir un "tiempo muerto" para tomarse unas vacaciones y relajarse. Quiere descansar. "Se acabó lo que se daba para mí con Spirited. No sé si ni siquiera hace tres años hubiese estado listo para decir que sí a una película tan exigente. Cantar, bailar y lanzarme a darlo todo con Will Ferrell ha hecho realidad muchos sueños para mí. Y esta es mi segunda película con la gran Octavia Spencer...", ha explicado el actor de 45 años.

Reynolds no ha detallado cuánto tiempo planea alejarse de las películas, pero es muy posible que no tardemos en verlo en acción de nuevo, especialmente cuando el público no deja de pedir una nueva película de Free Guy, además de que Disney podría querer sacar un nuevo film de Deadpool.

Su retirada ha sido muy aplaudida y rostros conocidos como Justin Timberlake no han tardado en darle un like a la publicación de Instagram en la que lo ha anunciado. En esta, su mujer, la actriz Blake Lively no ha tenido reparo en comentar a Reynolds en tono jocoso que: "Michael Caine lo hizo primero", insinuando que su marido se ha copiado del renombrado actor británico, del que se había rumoreado que se había retirado.