Premios Emmy 2021: curiosidades y dónde y cómo verlo

Entre las grandes favoritas generales este año figuran ya clásicas como The Crown, El cuento de la criada o El método Kominsky. "The Crown" de Netflix, "Ted Lasso" de Apple TV + y "The Queen's Gambit" de Netflix deberían esperar múltiples nominaciones. Otros nominados esperados serían Emma Corrin, Olivia Colman, Josh O'Connor y Gillian Anderson por "The Crown", Jason Sudeikis por "Ted Lasso", Jean Smart por "Hacks" y "Mare of Easttown," Kaley Cuoco por " The Flight Attendant ”, Kate Winslet por“ Mare of Easttown ”, Michaela Coel por“ I May Destroy You ”y Anya Taylor-Joy por“ The Queen's Gambit , según la web de predicciones de Hollywood, Goldderby.