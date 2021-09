Los grandes vencedores de la la 73ª gala de los Premios Emmy incluyen a series como The Crown, Ted Lasso y Mare of Easttown. The Crown se llevó a casa 21 premios de los 63 a los que estaba nominada, y habría arrasado en las principales categorías de drama si Courtney B. Vance, de Lovecraft Country, no se hubiera llevado el galardón como Actor Invitado.