Doña Leonor , es la segunda vez que acude a la gala y ha querido resaltar cómo ha cambiado todo en tan solo un año: "Ha pasado un año desde que participé por primera vez y no lo voy a olvidar, por su significado y por lo especial. Un año después, todo ha cambiado mucho, la pandemia ha alterado nuestras vidas"

"Si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido es el sentido de la responsabilidad . Nuestros padres nos lo han enseñado siempre. Y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello", ha dicho en su intervención en la ceremonia."Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos", ha añadido.

Emotivo discurso de los sanitarios: "Buscábamos en la mirada de otros la fuerza para seguir"

José Eugenio Guerrero Sanz, en nombre de los sanitarios ha querido agradecer el premio y ha prometido no olvidar nunca los sanitarios que perdieron la vida en el covid: "Hombres y mujeres que dedicaron su vida a cuidar de otras vidas y que llevaron su generosidad y compromiso hasta el extremo. Quizá la historia no recuerde sus nombres, pero nosotros no los olvidaremos nunca y hoy recogemos este premio en su memoria", ha concluido.