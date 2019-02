La actriz Leticia Dolera ha respondido a Vox después de que el partido manifestase que no iba a asistir a la 33 edición de la Gala de los Goya y que tampoco querrían que se les invitase. "No me haría ilusión que viniera", ha dicho, tras lo que la presidenta de la formación en Madrid la ha animado a "dejar de discriminar en el trabajo a las mujeres".