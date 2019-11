La primera tarjeta navideña de la historia, exhibida en el museo de Charles Dickens en Londres

Fue la primera de su tipo y vio la luz en 1843 . La diseñó Henry Cole y fue John Callcott Horsley el encargado de ilustrarla. Ambos crearon la considerada como la primera tarjeta navideña del mundo. La publicaron el mismo año en el que el escritor Charles Dickens daba a conocer ‘A Christmas Carol’ (traducido en español como ‘Canción de Navidad’ o ‘Cuento de Navidad’), una novela corta de éxito ampliamente aplaudida por la crítica. Todos ellos, al mismo tiempo, aunque en paralelo, dieron forma a lo que después se convertiría en las populares tradiciones navideñas , tal como informa el medio The Guardian .

Ahora, el propio museo de Charles Dickens, en Londres, que precisamente se refiere al escritor británico como uno de los impulsores del nacimiento de la idea moderna de Navidad, comparte en la exposición ‘Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas’, aquellas primeras obras que contribuyeron a esa causa. Y entre ellas, por supuesto, se exhibe la primera postal navideña.