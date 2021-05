Al actor le han preguntado en Instagram que cómo iba su entrenamiento para preparar su papel de Black Adam y Johnson, que no calla ni debajo del agua, no se ha ahorrado detalle: "mi dieta y entrenamiento están en su segunda fase ahora mismo, que en cierto sentido es la más desafiante porque tengo que mantener este aspecto durante meses mientras ruedo la película . Definición, musculatura, acondicionamiento, densidad, separación muscular..." Y añade: "Mi entrenador de fuerza y acondicionamiento ha elaborado una estrategia muy inteligente, reflexiva y saludable sobre la mejor manera de lograr este objetivo y elevar el nivel con Black Adam . Cualquier cosa que valga la pena lograr siempre vale la pena poner el trabajo y luchar por ella, así que allá vamos. Os mantendré informados".

Pero, ¿quién es Black Adam?

Desde luego, Black Adam no goza de la misma popularidad que Superman, Batman, Wonder Woman o Flash en el universo de lo cómics de DC. Pero es que Warner está lanzando en cine a todos estos otros héroes menos conocidos de las viñetas americanas para expandir su universo cinematográfico. Ya lo hizo con la película de Shazam y ahora lo hace con uno de sus principales enemigos, Black Adam.



Creado por Otto Binder y C. C. Beck, Black Adam es uno de los archienemigos del superhéroe Capitán Marvel. Black Adam apareció por primera vez como un villano de corta vida en el primer número del cómic Familia Marvel de Fawcett Comics en diciembre de 1945. Black Adam fue revivido y utilizado como personaje recurrente en DC Comics, que primero obtuvo la licencia y luego adquirió todos los personajes de Fawcett. Black Adam apareció en este segundo renacimiento en los cómics de Shazam en los 70. Está considerado uno de los mejores villanos del Universo DC.