A pesar de que pasarelas como Simof o We Love Flamenco les han dado visibilidad, su situación sigue siendo bastante crítica. Ante tanta incertidumbre y con un futuro bastante oscuro, el presidente de Qlamenco, Pedro González, ha anunciado que han comenzado los trámites pertinentes para la consideración de la moda flamenca y su artesanía como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO .

Motivos por los que el traje de flamenca debería ser Patrimonio de la Humanidad

Desde la asociación Qlamenco consideran diversos aspectos. En primer lugar, el traje de flamenca y sus accesorios se conforman no sólo como imagen de Andalucía sino como la imagen de España ante el mundo. No existe un visionado de la cultura española que no reseñe el traje de flamenca como imaginario cultural de nuestro país.