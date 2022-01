Reece Thompson, el 'niño irlandés' de 'Titanic', revela cuánto cobra 25 años después del estreno de la película

Sin lugar a dudas, es una de las películas más recordadas por todo el planeta. Su banda sonora, sus diálogos y la postura que tomaba Rose junto a Jack en el borde del barco son mundialmente reconocidos. ' Titanic ' ha cautivado a varias generaciones y, como no podía ser de otra manera, todavía sigue cosechando éxito.

Por eso mismo, no es de extrañar que los protagonistas de esta historia creada por el director James Cameron sigan recibiendo beneficios económicos cada vez que se emite la película en televisión o lanzan al mercado alguna versión en DVD.

Según ha contado él mismo, en un principio los cheques que recibía al mes rondaban los 300 euros. Sin embargo, con el paso del año esta cuantía ha disminuido y ahora la cifra se acerca a los 100 euros mensuales. "Es extraño porque ya no está presente en mi mente la película. No es como, “'Oh, ¿Cuándo voy a recibir un nuevo cheque de 'Titanic'?' Cuando sucede, es como, 'Oh, genial, 100 euros extra", comenta el joven.