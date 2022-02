"Ya he terminado la quimio y la radio, y estoy en el tratamiento hormonal , que te duelen las articulaciones lo más grande", admitía en un vídeo en Instagram. Sin embargo, pese a haber acabado el tratamiento más duro, todavía no se encuentra bien emocionalmente.

Pero Medina ha descubierto una cosa: "Se supone que dentro de unos meses cuando todo el organismo se vaya recuperando, seremos la versión mejorada de nosotras mismas . Eso es lo que mucha gente que ha pasado por esta enfermedad dice, pero yo ahora mismo no me siento una versión mejorada, la versión anterior está como destruida ", reflexionaba la actriz, que incide en que hay días que todavía siente tristeza, ansiedad, nerviosismo y miedo.

"Yo he intentado darle un por qué a todas estas emociones. [...] Y hay una cuestión, una reflexión a la que yo he llegado y que me ha servido de mucha ayuda. Yo considero que, al menos yo, estoy sintiendo una especie de luto de la que era. Seguramente cuando todo esto termine dentro de unos meses, que me sienta más recuperada, volverá la anterior y, con la nueva, haremos una versión nueva."