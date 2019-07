Retirados los cargos de agresión sexual contra Kevin Spacey

A finales de junio, el denunciante aseveró que su móvil, en el que supuestamente tenía mensajes comprometedores del intérprete, había desaparecido. El abogado del que fuera protagonista de House of Cards le acusó de eliminación de pruebas. No obstante, el demandante apeló a la Quinta Enmienda para guardar silencio y no autoincriminarse.