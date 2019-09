Muere Ric Ocasek, cantante del grupo 'The Cars' a los 75 años

Ric Ocasek y su banda, The Cars, saltaron a la fama en 1978, con un albúm que incluía los temas 'My best friend*s girl' o 'Just what i needed', que se conviertieron en superéxitos'. Seis años después, el cantante volvió a situarse en la cresta de la fama con el tema 'Drive', ubicándose en los primeros lugares de las listas en todo el mundo.