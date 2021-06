La risa y el teatro, de la mano: la comedia se convierte en el mejor antídoto contra el covid

Antonio Banderas reivindica la importancia del teatro musical en España

Por su parte, el actor malagueño Antonio Banderas ha reivindicado este viernes la importancia del teatro musical , un género que "no está todo lo apreciado que debería" en España como si ocurre en otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos. El actor ha acudido al teatro de Jóvenes Artistas de ESAEM “Antonio Banderas” en Málaga, que ha estrenado la adaptación del musical “Rent” protagonizado por los alumnos de la propia escuela.

Banderas ha afirmado que este tipo de género ha llegado “tarde” a España, ha añadido que “en este país parece que lo que no sale en televisión no importa” y ha incidido en que la “falta de tradición” no ha hecho ver este tipo de espectáculos con la “fuerza” en la que se ve en otros países.