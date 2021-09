El conocido cantante Robbie Williams ha sorprendido a sus fans con un llamativo cambio de look en su última aparición pública con motivo de un concierto benéfico en el que también se le pudo ver charlando con David Beckham.

Los espectadores, que no daban crédito ante el nuevo aspecto del artista, no han tardado en comentarlo en redes sociales en la que uno de los momentos más compartidos ha sido una charla que el cantante mantuvo con el futbolista David Beckham.

Robbie Williams se cortó el pelo a principios de verano pero esta es la primera vez que aparece en un evento masivo con su nuevo look que además se ha visto reforzado por un llamativo bronceado. "¡Qué buen aspecto tiene"-comentaba una usuaria en Twitter. "¿Es Robbie o alguien que se le parece?"-ironizaba otro.

En redes sociales, los usuarios no han dejado pasar la oportunidad de comentar también el nuevo aspecto de David Beckham que, una vez más, se ha vuelto a teñir el pelo. "Si tienes cuarenta años no deberías teñirte el pelo a no ser que seas David Beckham"-comentaba un usuario.