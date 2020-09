Robert Pattinson, positivo en coronavirus: la película 'The Batman' ha tenido que pausar su rodaje

El estudio Warner Bros . ha confirmado la suspensión de los trabajo s por "un caso de coronavirus dentro del equipo de producción" aunque no ha desvelado la identidad del afectado que, sin embargo, es la estrella del filme, tal y como han corroborado luego otras publicaciones especializadas como The Hollywood Reporter.

"Soy la venganza", dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción "Something in the Way" de Nirvana.