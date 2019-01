Estados Unidos niega el visado a un actor de 'Roma' para acudir a los Oscar 2019

"Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado", relató Guerrero a la revista Quién. Roma , película en la que Guerrero participa, opta a 10 estatuillas , siendo el primer filme en español nominada en la categoría de mejor película, la más importante.

El actor mexicano confía en poder arreglar la situación, a pesar de que no es la primera vez que un invitado a la gala de los Oscar se queda sin poder entrar a Estados Unidos a causa de su férrea política migratoria. En 2017, y a pesar de ganar el premio a la mejor película de habla no inglesa, la actriz Taraneh Alidoosti y el director Asghar Farhadi (El viajante) no acudieron en protesta a la férrea política migratoria de Trump que no entregaba visados a ciudadanos iraníes.