Y es que la cantante dedicó un momento a sus seguidores en Twitter para que estos les mostrasen sus inquietudes. "Dime algo que quieras saber que aún no me habías preguntado". Fue entonces cuando una usuaria aprovechó para pedirle a la catalana que le deseara "suerte en mis exámenes". La respuesta de Rosalía no se hizo esperar: "Ni suerte ni suerte ponte a estudiar ya".