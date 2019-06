Rosalía no faltará a la cita con el Bilbao BBK Live, el festival de moda que lucha contra las agresiones sexuales

Charlotte Adigéry, The Intergalactic Republic of Kongo y Alien Tango , se suman al cartel como actuaciones sorpresa. Completan el cartel, la programación muy esperada y para todos los públicos, en el centro de la ciudad, Bilbao BBK Live Bereziak y la que más alto se escuchará estos días, para los usuarios del camping del festival, Akelarre. Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Bilbao y el festival suman fuerzas contra las agresiones sexistas en los espacios festivos impulsando la campaña ‘No es No/ Ez beti da Ez’.

En el escenario al que siempre nos referimos como “el otro” (Bestean) actuarán Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, el proyecto paralelo del líder de Radiohead; The Good, The Bad & The Queen, la superbanda de Damon Albarn, Nils Frahm en la que se espera sea una de los momentos más especiales e hipnóticos del festival; Suede presentando su nuevo disco precedido de muy buenas críticas; Idles demostrando por qué es una de las bandas más reclamadas de los últimos años; The Blaze, uno de los proyectos electrónicos más estimulantes del momento y Vince Staples trayendo el ritmo más urban al festival, entre otros artistas.