Rosalía consigue la nominación a Mejor artista revelación en los premios MTV Video Music Awards 2019

La cantante española Rosalía ha logrado tres nominaciones a los premios MTV Video Music Awards, en las que figura la de Mejor artista revelación. Entre sus competidoras para hacerse con este reconocimiento están los nombres de las estadounidenses Ava Max, quien ha alcanzado lo más alto de las listas con Sweet But Psycho, y Billie Eilish, que sacó su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el pasado marzo y con el que ha logrado el éxito gracias a su pop alternativo.