Las salas de cine luchan por permanecer abiertas en la tercera ola del covid

La tercera ola de la pandemia está golpeando a los cines, que están haciendo lo imposible para no cerrar, aunque muchos ya lo han hecho. Muchas otras salas han cerrado temporalmente. La pandemia no está poniendo las cosas fáciles al sector que tienen que adaptarse a las medidas de seguridad y a las normas de cada Comunidad Autónoma. Pero no sólo a eso.



El sector del cine ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus, ya que las salas han tenido que reducir el aforo de sus salas de manera radical (al menos al 50%) para adaptarse a las medidas de seguridad. Pero, con estas condiciones, el peor enemigo de las salas de cine es la falta preocupante de nuevos estrenos.



Y es que las grandes productoras han cancelado o aplazado sus estrenos de manera indefinida, esperando que mejore la situación de emergencia sanitaria y las salas de cine puedan aumentar sus aforos, Y no sólo por eso, sino que esperan también que el público pierda el miedo a acudir a las salas, porque ya estemos afrontando una hipotética recta final de la pandemia. Y es que estrenar una gran producción con estas bajísimas asistencias a las salas es una jugada demasiado arriesgada.