Samantha Hudson arrasa con su nuevo polémico tema: "Por España Paco, me pones bellaco"

Hudson lleva reivindicando desde su etapa escolar (así lo indicó en su discurso de graduación en bachillerato) la importancia de que haya modelos diferentes de lo femenino y lo masculino y estos sean aceptados para que deje de haber violencia contra las personas que no siguen el canon establecido. "En el momento en el que yo me pongo una corona, supone un acto político. En el momento en el que me pongo una mochila de princesas, estoy luchando contra un sistema que me oprime. Y cuando yo me visto de rosa y salgo a la calle y llamo la atención, estoy luchando contra una sociedad que me rechaza y me niega el derecho a disfrutar de mi propia vida. Porque yo, realmente, corro peligro por ser como soy", sentenció entonces.