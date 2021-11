Sarah Jessica Parker responde a quienes critican sus canas y sus arrugas: "¿Qué voy a hacer al respecto? ¿dejar de envejecer?"

"¿Qué voy a hacer al respecto? ¿dejar de envejecer? ¿desaparecer?", ha respondido la actriz en una entrevista para la revista 'Vogue' a pocas semanas del esperado estreno de 'And just like that...', un 'reboot' de la mítica 'Sexo en Nueva York', en la que Sarah Jessica Parker interpretaba a Carrie Bradshaw.