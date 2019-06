Sigue la batalla política con la selectividad: qué hacen otros países

La educación se ha convertido de nuevo en campo de batalla entre los políticos. ¿Ponerse de acuerdo? ¿Intentar un pacto antes de opinar? No. Como siempre la piedra angular del país se usa como arma electoral. Ahora, tras las protestas por los, uno por complejo y otro por fácil, se ha abierto la veda para hablar de un examen igual para todos los alumnos. A priori no parece ninguna locura. Pero no será fácil.