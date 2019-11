'Si yo fuera rico': la comedia de Telecinco Cinema que se ha convertido en número uno en taquillas

Si quieren reírse este fin de semana, les proponemos un divertido plan. Ir al cine a ver ' Si yo fuera rico '. Es la última película de esta casa, de Telecinco Cinema . Una comedia que cuenta la historia de un recién millonario que no puede decírselo a nadie. Se estrenaba ayer en cines y ya fue número 1 en taquilla .

En la pleícula, a Santi le toca la lotería y no precisamente un pellizco, sino un pastón: ¡25 millones! Todo parece maravilloso si no fuera por un pequeño detalle: el régimen de gananciales en pleno proceso de divorcio de su mujer. ¿Será Santi capaz de ocultar semejante millonada a su ex y a todo su entorno hasta que el divorcio sea efectivo?