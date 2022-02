Sinead O'Connor anuncia su retirada del mundo de la música tras el suicidio de su hijo de 17 años

Desde entonces, la cantante Sinead O'Connor pidió a través de sus redes sociales la vuelta del menor. "Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro para nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve a la Policía y te llevaremos al hospital”, escribía la artista a través de su perfil de Twitter.