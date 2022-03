Una fotografía de Lady Di que fue utilizada para sellos conmemorativos, a pesar de que a ella no le gustaba, ha salido a a la venta en una subasta casi 40 años después. La fotografía de la princesa, sobre la que se ha estrenado una película de su vida , ronda los 18.000 euros.

La fotografía de la Princesa de Gales fue tomada por el fotógrafo Terence Donovan en 1986 cuando ella tenía 25 años. Cuando Diana vio la fotografía, puso una mueca mostrando que no le había gustado. Sin embargo, la imagen fue elegida como parte de una colección de sellos conmemorativos.

La compradora era una fan de Lady Di y la compró con el objetivo de conseguir su firma. Cuando ella vio la fotografía le dijo: "Oh, no me gusta esa foto". La imagen era demasiado formal para ella, que quería mostrarse más accesible con la población.