Taylor Swift confiesa que sufrió anorexia tras una foto con la “tripa demasiado grande”

"Ahora, me doy cuenta, de que si comes tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos conciertos y no te sientes nerviosa", afirma también la cantante en el documental ‘Taylor Swift: Miss Americana’, que ha presentado presentado en el Sundance Film Festival.

La cantante ha explicado a la revista Variety que al principio no sabía si desvelar su enfermedad o no porque "no sabía si me iba a sentir cómoda hablando de mi cuerpo y hablando de las cosas por las que he pasado en términos de lo poco saludable que ha sido para mí". Swift asegura ahora que esa época oscura ya está muy lejana.