The Last of Us: primer vistazo a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie

Son ya muchos los videojuegos que han dado el salto a la gran o pequeña pantalla. Uno de los proyectos más esperado en este sentido es la serie de televisión basada en el videojuego de Playstation, The Last of Us. La serie, producida por HBO, ha mostrado un fotograma que ha entusiasmado a los fans, porque muestra por primera vez a los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey caracterizados como los icónicos Joel y Ellie.



The Last of Us, el videojuego creado por el estudio Naughty Dog ('Uncharted') en exclusiva para Playstation, tiene ya dos entregas y los millones de fans que tiene en todo el mundo esperan detalles del salto a la serie de televisión. Ha sido el propio Neil Druckmann, el creador de la saga, el que ha compartido la imagen en la que se puede ver a Pedro Pascal y a Bella Ramsey, caracterizados como Joel y Ellie, respectivamente, frente a un campo donde puede apreciarse un avión estrellado. La imagen parece sacada de una de las escenas de los videojuegos.