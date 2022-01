"Es el juego de cocinar y aprender para hacerles crecer de forma sana, siempre bajo supervisión porque en una cocina hay cosas que cortan y que queman. Pero que no lo hagan de una forma competitiva, hay concursos de televisión que me asustan. ¿Cómo puedes hacer que un niño llore en un programa? Fomentar la competitividad es lo peor", critica.



Para la diversión, el aprendizaje y los momentos familiares compartidos, Gutiérrez ha elegido las recetas con esmero, las detalla con un lenguaje sencillo y didáctico, con el añadido de sus propias ilustraciones y los toques de humor y consejos imprescindibles de sus 'pequeideas'.



Los protagonistas son la pareja formada por Tiburcio y Escuala y sus hijos Tigre y Tora, que cocinan recetas accesibles, en las que se inculca el aprovechamiento pero "no se cae en esa especie de buenismo actual en el que parece que si comemos un filete somos de segunda categoría".



Aunque las verduras son protagonistas o un acompañamiento "imprescindible", el recetario muestra una despensa completa con carnes, pescados, mariscos, pasta, vegetales y frutas. "Que los críos se familiaricen con las verduras es el caballo de batalla, pero no incluyo ninguna receta con purés, que es una palabra que erradicaría por ser esa cosa de colores entre el marrón y el verde oscuro feo, que anula el juego de texturas".



Recetas tradicionales como bizcocho de chocolate o croquetas de bacalao, y más originales como la sopa de ensaladilla rusa o brócoli con mayonesa de perejil, son resultado de la experiencia de quien cocinaba con sus hijos: "El mayor ahora es cocinero y el pequeño agradece haber aprendido que 'el no me gusta está prohibido porque hay que probar de todo'".