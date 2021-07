Tommy Dorfman, estrella de 'Por 13 razones' se presenta como mujer trans

En la entrevista, Tommy Dorfman se mete de lleno en el debate trans , que separa a las feministas. “ Uno no tiene que hacer una transición médica para ser trans , pero para mí, fue una elección activa. Estoy alineando mi cuerpo con mi alma. Sin embargo, como resultado de eso, estoy perdiendo algunas cosas. Tengo que reconocer el hecho de que traje a mucha gente y cosas que podrían no estar allí en esta parte de mi viaje. Todo lo que puedo hacer ahora es mirar hacia un futuro en el que sea, con suerte, radicalmente honesto. Esa es la persona en la que me estoy convirtiendo".

En la entrevista para la revista Time, la actriz de 29 años, aseguró que esto no va a conllevar su cambio de nombre, porque este está vinculado a su historia familiar. “Para mí, personalmente, no es viable. No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera“, confesó.