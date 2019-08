Toscano, diputada de Vox, lamenta que la "tiranía del Metoo" se "lleve por delante a Plácido Domingo"

Toscano no es la única que ha salido en defensa del tenor. Lo han hecho muchas compañeras de profesión como Paloma San Basilio o Ainhoa Arteta. "La persona que le acuse que ponga pruebas, Plácido es una persona encomiable. Es una persona a la que le gusta piropear. Una persona puede flirtear siempre que sea consentido. No he sido testigo y no puedo decir si le he visto hacer una ilegalidad, pero lo que cuento es mi experiencia personal", ha dicho Arteta.