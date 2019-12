De dónde viene la tradición de los calcetines por Papa Noel

Pero, ¿Cómo combinar los calcetines en cualquier ocasión?

Colorfull Look:

Si ya eres un amante de los calcetines, ¿Por qué no combinarlos de maneras divertidas y hacer a los calcetines los protagonistas de tu look? Unos calcetines en colores divertidos y con estampados de piñas harán que todo el mundo quiera copiarte el look. Unas clásicas conversen y unos vaqueros serán perfectos para que los calcetines sean los protagonistas de tu look. Y la mejor alternativa para los más frioleros son los calcetines 100% de lana. Calcetines largos que serán la opción perfecta para pasar un día de frio al aire libre visitando tu ciudad favorita junto con unas botas y unos vaqueros. Poco a poco el calcetín ha ido adquiriendo relevancia en los looks de todos y ha pasado a ser un componente fundamental de todos los estilismos, desde los más clásicos hasta los más serios.