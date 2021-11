Tragedia en el rodaje de Indiana Jones 5: muere Nic Cupac, un miembro del equipo

Un miembro del equipo de Indiana Jones 5 ha fallecido en su hotel, en principio por causas naturales, tras preparar unas escenas de acrobacia . Nic Cupac, de 54 años , que estaba entre los 100 miembros del equipo que trabajaban para la última secuela de uno de los grandes éxitos de taquilla de la historia, fue trágicamente encontrado muerto en su hotel en Fez, Marruecos, informa The Sun. Había volado para ayudar con un truco complicado para la película que involucraba un rickshaw . Sin embargo, a diferencia de la trágica muerte de Halyna Hutchins , la muerte de Cupac no fue el resultado de fallos de seguridad o problemas de seguridad en el set.

Nic Cupac había trabajado en el departamento de cámaras y electricidad en 58 películas y programas de televisión desde 2000 y en algunas producciones importantes, incluidas dos películas de Harry Potter, 'El código Da Vinci', 'Guardianes de la galaxia', 'Jurassic World: Fallen Kingdom 'y' Venom: Let There Be Carnage ', por nombrar algunos.