'La trinchera infinita': galardón a Mejor Película en los 25 Premios Forqué

Por otro lado, el galardón a la Mejor interpretación masculina ha sido para Antonio Banderas , por 'Dolor y gloria', que no ha podido estar en la gala y que ha recogido en su lugar Agustín Almodóvar. Tal y como ha señalado el galardonado a través de las palabras del productor, lo que más le gusta en la vida es "estar delante de una cámara o sobre un escenario", donde este sábado tenía una " cita ineludible " en Málaga por lo que no ha podido recoger el premio.

Ara Malikian: "La vida es un derecho"

Gonzalo Suárez: Medalla de honor

Suárez ha dedicado este premio a su hermano Carlos, que compartió un "alto porcentaje" de sus películas, según ha destacado. "El cine no me ha dado dolores sino todo lo contrario. No esperaba que productores se acordaran de mí, yo sí me he acordado de ellos", ha bromeado Suárez, quien considera la profesión "dura" y "arriesgada".