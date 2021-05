Día de pura vida en Knebworth

Ajena a lo que acontecía ante sus ojos, la banda hizo un recital de grandes éxitos con cuatro canciones de 'A kind of magic'. En el tramo intermedio no faltaron las versiones de clásicos del rock n' roll como 'You're so square baby I don't care' (de Jerry Leiber), 'Hello Mary Lou' (de Ricky Nelson) y 'Tutti frutti' (de Little Richard). También hubo momento para el habitual solo de guitarra de Brian May, así como para las interpretaciones acústicas de 'Love of my live' e 'Is this the world we created?', 'You're so square baby I don't care', 'Hello Mary Lou', 'Tutti frutti', 'Bohemian Rhapsody', 'Hammer to fall', 'Crazy little thing called love', 'Radio Ga Ga' (con John Deacon tirando el bajo contra los amplificadores), 'We will rock you', 'Friends will be friends' y 'We are the champions', con el adiós grabado de 'God save the Queen' y Freddie saludando, autoproclamado Reina con capa y corona.