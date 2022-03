La actriz se contagió durante la primera ola del virus, en un momento en el que la información al respecto era limitada. "No saber lo que me pasaba la principio, me ha llevado a pedir ayuda psicológica", ha reconocido en la entrevista. "Yo antes estaba fenomenal, pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó a lo físico".