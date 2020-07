Las ventas de casetes se disparan en 2020: un aumento del 103% respecto al año anterior

El género pop, el líder de ventas

ABBA lanzará cinco nuevas canciones en 2021

Entre los cinco temas estarán los ya anunciados 'I Still Have Faith in You' y 'Don't Shut Me Down'. "La decisión de seguir adelante con este emocionante proyecto de gira holográfica de ABBA tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación", ha declarado la banda en un comunicado conjunto.