Vox ha señalado que no van a ir a la 33 edición de la Gala de los Goya , que se celebra en Sevilla, y que tampoco quieren que se les invite porque no van a ir " a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España viva ".

