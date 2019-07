Way Down, la película producida por Telecinco Cinema y protagonizada por Freddie Highmore, llegará en 2020 a los cines

Way Down, la última producción de Telecinco Cinema, llegará a los cines en 2020. El filme se trata de la producción de mayor complejidad técnica a la que se ha enfrentado Jaume Balagueró que ha pescado a Freddie Highmore, el protagonista que enamoró a los espectadores de Telecinco con Good Doctor.

Freddie Highmore interpreta a un brillante ingeniero que maquina el plan para atracar el Banco de España en pleno éxtasis nacional tras ganar el Mundial de Sudáfrica de fútbol. La misión no va a ser fácil. Hay quien puede frustrarlo todo. "Un hombre celoso de su trabajo y va a hacer frente a los malos", explica José Coronado.

El protagonista de Good Doctor, esta emocionado al participar en esta película, y afirma que tiene "suerte" de estar involucrado como actor, pero no es el único papel que desempeña dentro de esta gran producción, ya que Highmore también es uno de los productores de Way Down.