We are family, el himno de la pandemia con el que la OMS quiere unirnos par vencer al coronavirus

We are family , del legendario grupo Sister Sledge es una canción que la OMS cree que puede convertirse en un arma contra el coronavirus. La letra de este hit de finales de los 70 decía que “unidos somos más fuertes porque somos familia”. Y ese es precisamente el lema que la OMS ha decidido escoger para promover la solidaridad y la colaboración frente a la pandemia de coronavirus.

Así lo ha anunciaba el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha propuesto que este sea el tema a nivel mundial para vencer la Covid-19. La iniciativa, impulsada por la fundadora de la organización The World We Want, Natasha Mudhar, se va a desarrollar con la colaboración la cantante Kim Sledge, del legendario grupo Sister Sledge, quien destinará a la Fundación de la OMS el dinero recaudado de la venta de la edición especial del tema.