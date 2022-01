Will Smith sonroja a Hollywood al dar detalles de su vida sexual en la promoción de 'El Método Williams'

Escándalo en Hollywood por las excéntricas confesiones del actor Will Smith en plena promoción de su última película, 'El método Williams' . En ella, el actor estadounidense da vida al padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Una grandiosa interpretación que podría auparle como candidato a llevarse el tan ansiado premio Oscar.

Si algo se toma muy en serio el actor es su profesión y, por eso, no duda en usar todas sus armas para promocionar sus trabajos. Incluso, sacando a relucir aspectos de su vida privada. Algo que no es nuevo, puesto que a Will Smith nunca le ha importado mostrarse sin tapujos, ni cuando era solo un 'príncipe' ni ahora que a sus 53 años podría ser el quinto actor negro en llevarse la prestigiosa estatuilla.