Will Smith rememora en su biografía la violencia de su padre: "Con 9 años vi a mi madre escupir sangre"

Will Smith, uno de los grandes 'pesos pesados' de Hollywood, aparca momentáneamente su labor como actor, productor y músico para escarbar en sus propios demonios en 'Will', su libro de memorias a la venta en España el próximo 1 de diciembre. La estrella de 'Men in black' admite en sus páginas que gran parte del personaje 'bigger than life' que ha construido es una máscara con la que protegerse de una infancia marcada por la violencia ejercida por su padre en el hogar.