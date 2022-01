Miller se dedica al mundo del porno de manera profesional y desde hace años. En los últimos, a través de OnlyFans, donde comparte sus vídeos y fotografías de contenido sexual para adultos y que le genera una gran fuente de ingresos. A pesar de llevar tanto tiempo mostrando su cuerpo en público, no ha sido hasta ahora cuando ha querido desvelar su particularidad congénita: posee dos úteros y dos vaginas .

Se trata de una anomalía genética conocida como didelfo uterino. Las mujeres que nacen con ella tienen dos úteros, dos vaginas y, en ocasiones, dos menstruaciones a la vez. Esto se produce cuando los dos conductos Mullerianos -lo que hacen que se desarrolle la trompa uterina y el canal útero-vaginal- se desarrollan pero no se llegan a fusionar, por ende la paciente tiene un 'doble útero'. En la gran mayoría de casos, al no concentrarse los conductos, tampoco desarrollan una única vagina, si no que lo hacen en dos.