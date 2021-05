Una mujer se enfada con su vecina por dar a su hijo comida india: "Dios sabe qué hay en ella"

La madre, apodada como Linda, había dejado un almuerzo al niño que consistía en un sándwich de verduras y un zumo de naranja. Pidió expresamente a su vecina que no le diera dulces y le especificó que el niño era alérgico a las almendras, según publica el diario ‘Daily Star’ que recoge la publicación de Reddit de la vecina donde cuenta lo ocurrido.

El niño comió dos rotis

Cuando Linda recogió a su hijo, estaba contenta, pero poco después regresó enfadada. Consideraba que su vecina "no tenía derecho a alimentar a su hijo con comida étnica, añadiendo que “Dios sabe qué hay en ella”.

“Traté de explicarle que lo que comió es completamente apto para veganos y es muy saludable y, no hace falta decirlo, delicioso o de lo contrario Ben no lo habría comido todo solo”, pero Linda no quiso escucharlo y le acusó de haberle dado comida tan picante que podría haber hecho enfermar al niño.