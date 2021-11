Un hombre muere aplastado en un terrible accidente: le cayeron encima 30 toneladas de arroz integral

El HSE certificó que Burns sufrió "lesiones importantes en las piernas, heridas contundentes en el pecho y asfixia mecánica". Una investigación descubrió que Associated British Ports Holdings Ltd no había cumplido con su deber de llevar a cabo una evaluación de riesgos adecuada y suficiente, o de haber implementado las medidas de control apropiadas. También se descubrió que no habían "supervisado y monitoreado adecuadamente el proceso de vuelco" de la carga. La empresa se declaró culpable de infringir la Sección 3 (1) de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, etc. de 1974. La compañía fue multada con £ 1.8 millones el 8 de octubre en Liverpool.