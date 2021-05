Un artista vende una escultura invisible por 18.300 dólares

Si eres de los que piensas que las recientes subastas de obras de arte en formato NFT (non fungible tokens) eran algo así como vender la nada, te va a explotar la cabeza con esto. Y es que un artista ha sido capaz de vender la nada, literalmente . Bueno, en realidad ha subastado una escultura invisible y hay quien ha pagado por ella nada menos que 18.300 dólares .

Se trata del artista italiano Salvatore Garau, y su obra lleva por nombre 'Io sono' (Yo soy). Se trata de una obra inmaterial, completamente invisible, que debe existir, de alguna forma, en la cabeza de su creador. Pero ante todos aquellos que puedan pensar (legítimamente) que Garau es un caradura que ha puesto en una subasta la nada más absoluta, el artista se defiende: "no he vendido un nada, he vendido un vacío".