"En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más". Esta es una de las frases más célebres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , durante la última campaña electoral. Pues bien, una usuaria de Twitter se ha quejado, en tono humorístico, de que su amiga se había encontrado a un antiguo ligue en el parque del Retiro . "A ver, la hoja de reclamaciones ", demandaba la tuitera, a lo que Ayuso ha respondido diciendo: “No sé cómo ha podido suceder” , un tuit que está arrasando con 1.500 me gusta en menos de 15 minutos.

Ayuso expresó por primera vez su teoría en público en una entrevista en Onda Cero. “Puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más”, llegó a decir la presidenta. “ Eso también es libertad , que eso no ocurre en todas partes”.

"¿Cambiar de pareja y no volver a encontrársela nunca más?", le preguntó el periodista Carlos Alsina, a lo que ella respondió "eso en otras capitales de provincia, mi familia es de Ávila, no es lo mismo. Tú cambias de empresa y a ese exjefe te lo vas a encontrar siempre, o cambias de amigos o de pareja y te los vas a encontrar siempre, aquí no", indicó entonces.